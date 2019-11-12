جوارب «مشية القمر» لمايكل جاكسون بمليون دولار

2019/11/12 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوس انجليس/ وكالات

تعرض دار المزادات الأميركية" Gotta Have Rock and Roll"جوارب مايكل جاكسون التي ارتداها أثناء تأديته لرقصته الشهيرة "مشية القمر"، للبيع ابتداء من سعر مليون دولار أميركي.

وأدى ملك البوب رقصة "مشية القمر" الشهيرة، لأول مرة في 25 اذار 1983،

وقدم جاكسون رقصته الشهيرة مع أغنيته "بيلي جين" (Billie Jean)، مرتدياً الجوارب التي صنعت خصيصاً لهذه المناسبة الاحتفالية، البيضاء والمرصعة بالكريستال، والتي ستطرح للبيع في المزاد العلني بتاريخ 13 تشرين الثاني الجاري.

ووفقاً لموقع GottaHaveRockandRoll.com""التابع لدار المزادات الأميركية، الذي ينظم عملية البيع عبر الانترنت، من المتوقع أن يصل سعر الجوارب ما بين مليون ومليوني دولار.

وبحسب ما ورد، فإن ملك البوب أهدى الجوارب إلى مدير أعماله، فرانك ديليو، تقديراً لجهوده في تنظيم حملته الموسيقية "The Jacksons "عام 1984.

وستعرض دار المزادات أيضاً، إلى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من مايكل جاكسون إلى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق صباح يوم غد.

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