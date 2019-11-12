2019/11/12 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

نفت وزارة التربية اصدارها اي توجيه للمدارس بـالغاء عطلة نصف السنة او جعل يوم السبت دواما رسميا لها، مؤكدة وجود تنسيق عال مع عناصر الامن لتأمين المدارس لمواصلة الدوام للسنة الدراسية

(2019 - 2020).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان وزارته لم تصدر اي توجيه بالغاء عطلة نصف السنة او جعل يوم السبت دواما رسميا في المدارس، مشيرا الى ان هيئة الرأي بالوزارة تعمل على عقد اجتماعات موسعة مع جهازي الاشراف التربوي والاختصاصي من اجل تعويض الطلبة والتلاميذ ما فاتهم من دروس خلال مدة انقطاع الملاكات التربوية عن الدوام الرسمي

بالمدارس.

واكد ان انقطاع الملاكات التربوية عن مواصلتهم الدوام في مدارسهم، اثر بشكل سلبي في العملية التعليمية، لوجود خطة دراسية سنوية مقسمة بواقع حصص اسبوعية لكل مادة ومرحلة، مشيرا الى تكثيف وزارته جهودها لتعويض الطلبة ما فاتهم من مواد دراسية خلال المدة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي إلغاء عطلة نصف السنة.. أو جعل السبت دواماً رسمياً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي إلغاء عطلة نصف السنة.. أو جعل السبت دواماً رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).