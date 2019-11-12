الكهرباء: زيادة تجهيز المحافظات بالطاقة

2019/11/12 | 07:20

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بغداد / الصباح

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، أن تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 16 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته «الصباح»، ان «المعدل المجهز للطاقة الكهربائية في المحافظات باستثناء إقليم كردستان ولغاية تشرين الأول من العام 2019 بلغ 16 ألفاً و372 ميغا واط، مقارنة بـ 14 ألفاً و110 ميغا واط خلال العام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 16 بالمئة».

واضاف، أن «المعدل المجهز من الطاقة لمدينة بغداد خلال العام 2019 بلغ 4076 ميغا واط مقارنة بـ 3671 ميغا واط لعام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 11

بالمئة».

وتابع البيان، أن «محافظة الأنبار كانت أكثر المحافظات ارتفاعا بنسبة التجهيز اذ بلغ معدل التجهيز لها 540 ميغا واط مقارنة بـ 395 ميغا واط لعام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 37 بالمئة، بينما كانت أقل المحافظات زيادة بالتجهيز هي ديالى والديوانية والمثنى وبنسبة زيادة بلغت

9 بالمئة».

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