2019/11/12 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الحقوق الانسان النيابية في العراق، ارشد الصالحي، الحكومة والقوى السياسية برفض بيان البيت الابيض الاخير بشان الانتخابات المبكرة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حقوقية نيابية ترفض بيان البيت الابيض حول العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حقوقية نيابية ترفض بيان البيت الابيض حول العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).