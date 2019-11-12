الرافدين: صرف وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1200 متقاعد

2019/11/12 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الثلاثاء، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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