التربية تعلن شروط الاستضافة من المدارس المسائية الى المدارس الاهلية

2019/11/12 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية المديرية شروط الاستضافة من المدارس المسائية الى المدارس الاهلية.

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