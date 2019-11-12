2019/11/12 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، رفض أي تدخل خارجي، فيما اعلن ان الإصلاح قرار عراقي بامتياز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مسؤول: التدخل الخارجي غير مقبول والإصلاح قرار عراقي بامتياز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر مسؤول: التدخل الخارجي غير مقبول والإصلاح قرار عراقي بامتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).