المرجعية الدينية في العراق تؤكد على إصلاحات داخل البلاد + فيديو

2019/11/12 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرجع الديني في العراق آية الله السيد علي السيستاني، على ضرورة اجراء اصلاحات حقيقة في مدة معقولة.ذلك في وقت أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الا...

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