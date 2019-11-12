فلاح أمين الرهيمي - حوار مع الناطق الرسمي لوزارة الداخلية

2019/11/12 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي 1) في يوم 11/10/2019 في مقابلة مع تلفاز الحدث وجواباً على سؤال من مقدم البرنامج قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية : (إن الوضع الأمني مستقر في جميع أنحاء العراق ما عدا حوادث متفرقة).في الوقت الذي تنشر الفضائيات المختلفة صور حية وأخبار آنية عن مظاهرات واحتجاجات سقط بسببها أربعة شهداء وأكثر من مائة جريح والاحتجاجات في الديوانية وكربلاء والنجف وبغداد والحلة والناصرية وكان الانترنيت مفتوح أثناء المقاب......

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