2019/11/12 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقابة المعلمين تدعو الأسرة التدريسية لتظاهرة موحدة في جميع المحاف

اخبار مباشرة

نقابة المعلمين تدعو الأسرة التدريسية لتظاهرة موحدة في جميع المحافظات صباح غد الاربعاء

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين تدعو الأسرة التدريسية لتظاهرة موحدة في جميع المحافظات صباح غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين تدعو الأسرة التدريسية لتظاهرة موحدة في جميع المحافظات صباح غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).