الكيان الصهيوني يعلن مسؤوليته عن قتل قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية

2019/11/12 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

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