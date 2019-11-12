التربية تعلن شروط الاستضافة من المدارس المسائية الى الاهلية

2019/11/12 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية ، الثلاثاء، شروط الاستضافة من المدارس المسائية الى المدارس الاهلية .

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