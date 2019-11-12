2019/11/12 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكملت البرازيل رباعي مربع الذهب لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بفوزها الثمين على إيطاليا بهدفين دون رد، في إطار آخر مباريات دور ربع النهائي البطولة التي تستضيفها بلاد السامبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تهزم إيطاليا وتُكمل مربع الذهب لكأس العالم للناشئين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تهزم إيطاليا وتُكمل مربع الذهب لكأس العالم للناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).