2019/11/12 | 09:11

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نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة مركزية يوم غد في عموم محافظات العراق

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكدت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، أن الحوار مع المرجع الاعلى في محافظة النجف، علي السيستاني، كان صريحا وتميز بالدفء، مشيرة إلى أنها ستقدم احاطة لمجلس الأمن مطلع كانون الاول عن ما

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، أن اتهام الاحزاب الكردية للحكومة العراقية بـ"الفشل"، غير منطقي لأنهم جزء من هذا الفشل طوال الـ"16" عاما الماضية.

وقال فدعم في حدث لبرنام

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن هوية المسؤول عن قتل المتظاهرين، مبينا أن الجهة معلومة ولكن غير معلنة.

وقال الفايز في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم،

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