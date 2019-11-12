محافظ نينوى يعلن تخصيص 130 مليار دينار لمشاريع القطاع التربوي

2019/11/12 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الثلاثاء، عن تخصيص 130 مليار دينار لإنجاز مشاريع تتعلق بتطوير واقع القطاع التربوي في مدن المحافظة.

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