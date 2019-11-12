2019/11/12 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد فروقات تقدر بـ45 مليار برواتب تقاعدية لاعضاء مجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد فروقات تقدر بـ45 مليار برواتب تقاعدية لاعضاء مجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).