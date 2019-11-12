سعيد علام - أخيراً، بدء خصخصة اقتصاد الجيش، كيف؟! حقاً، لقد بدأت مرحلة الجهاد الاعظم.

2019/11/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام "ان العالم لا ينتهى عند صندوق النقد،بل يمكن ايجاد حياة جميله بعده."نستور كريشنررئيس الارجنتين."يثير النزاع المسلح بين الامم الرعب فى نفوسنا،لكن الحرب الاقتصادية ليست افضل على الاطلاق من النزاع المسلح،الامر اشبه بعملية جراحية؛ فالحرب الاقتصادية عذاب استنزافى، لا تقل اضراره فظاعةعن تلك التى ترصد فى الثقافة الحربية بمعناها الحرفى، ونحن لا نكترث بشأن تلك الح......

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