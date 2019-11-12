فلاح أمين الرهيمي - ما هي الأسباب التي أفرزت عدم الثقة والحساسية بين الشعب والدولة

2019/11/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أرجو من أحبتي زوار موقعي الأعزاء عدم الضجر من تكرار فقرات من القواعد والأمثال في الموضوع لأن أحكام الضرورة تفرضها من أجل تقريب فقرات الموضوع إلى القراء الكرام وشكراً.1) إن المنهاج والفقرات التي تطرحها الحكومة للشعب عند تأليفها والبرامج التي يطرحها نواب الشعب لجماهير الشعب أثناء ترشيحهم وانتخابهم لمجلس الشعب إذا عجزت الحكومة ونواب الشعب من تطبيقها فلابد من وجود خلل في التطبيق وهذا ما حدث فعلاً......

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