آلان وودز - الذكرى العشرون لسقوط جدار برلين

2019/11/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز دخل انهيار جدار برلين إلى التاريخ باعتباره مرادفا لانهيار “الشيوعية”.تعتبر سنة 2009 سنة الكثير من الذكريات، بما فيها ذكرى اغتيال روزا ليكسمبورغ وليبكنخت، وذكرى تأسيس الأممية الشيوعية، وذكرى كومونة أستورياس.وطبعا لا نجد لأي من هذه الذكريات أي صدى في وسائل الإعلام الرأسمالية.لكن هناك ذكرى لا يمكنهم نسيانها، وهي أنه: يوم التاسع من نوفمبر، سنة 1989، تم فتح الحدود الفاصلة بين ألمانيا الغربية وألم......

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