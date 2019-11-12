كوردستان 24 تنشر أسماء المشمولين بمنحة الطوارئ في العراق

2019/11/12 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت زيادة أعداد المشمولين بالمنحة الطارئة ليصل إلى 900 ألف

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