مقتل 4 من مسلحي داعش بضربة جوية في حمرين

2019/11/12 | 09:41

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، بمقتل أربعة من مسلحي تنظيم داعش في ضربة جوية شمال شرق المحافظة.

وقال وصفي التميمي، مدير ناحية قرة تبه (112كم شمال شرق بعقوبة)، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ضربة جوية استهدفت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس مضافة لداعش في منطقة لشمانة في اطراف بحيرة حمرين (69كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف، أن "العملية أعقبها تمشيط لقطعات الجيش واشتباك مع عدد من مسلحي التنظيم، ما اسفر عن مقتل أربعة منهم بينهم انتحاري فيما أصيب ستة جنود بسبب الاشتباكات المباشرة".

وأشار الى أن "قوات الجيش دمرت خلال عملية التمشيط عدة مضافات تم ضبطها في المنطقة".

بغداد اليوم - ديالى

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، مقتل 7 مسلحين من عناصر تنظيم داعش، في منطقة حوض الطبج 75 شمال شرق بعقوبة.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش العراقي، نفذ عملية نوعية، قتل فيها 7

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية قي حوض حمرين بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات ديالى نفذ طي

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، ضبطها 90 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في

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