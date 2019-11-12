2019/11/12 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق أعضاء بمجلس محافظة ميسان الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق أعضاء بمجلس محافظة ميسان الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).