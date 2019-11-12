2019/11/12 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أرامكو السعودية عن انخفاض حاد في أرباحها، وعزت ذلك إلى الهجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول الماضي والتي قلصت إنتاجها من النفط إلى النصف لفترة وجيزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وول ستريت جورنال: انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وول ستريت جورنال: انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).