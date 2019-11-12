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التربية تنفي إلغاء عطلة نصف السنة


التربية تنفي إلغاء عطلة نصف السنة
2019/11/12 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنفي إلغاء عطلة نصف السنة وكالة خطوة برس.

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