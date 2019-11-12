صدور أوامر استقدام لأعضاء في مجلس محافظة ميسان الحاليين بتهم فساد

2019/11/12 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت الهيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "أوامر استقدام صدرت بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي؛ مبينة تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

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