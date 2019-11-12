اسرائيل تتأهب أمنيا في غلاف قطاع غزة وعدد من مدنها

2019/11/12 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على قتل أبو العطا.

وأفادت وسائل اعلاحليةم م، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن قتل القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

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