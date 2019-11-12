هل الُغيت عطلة نصف السنة في العراق؟ التربية تجيب

2019/11/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية العراقية، إصدارها أي توجيه للمدارس بإلغاء عطلة نصف السنة أو جعل يوم السبت دواما رسميا لها على خلفية الاحتجاجات والتي رافقها إضراب عن الدوام في بعض المدارس.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون قوله إن وزارته لم تصدر أي توجيه بإلغاء عطلة نصف السنة أو جعل يوم السبت دواما رسميا في المدارس.

وأضاف أن هيئة الرأي بالوزارة تعمل على عقد اجتماعات موسعة مع جهازي الإشراف التربوي والاختصاصي من اجل تعويض الطلبة والتلاميذ ما فاتهم من دروس خلال مدة انقطاع الملاكات التربوية عن الدوام الرسمي بالمدارس.

وأشار السعدون الى أن انقطاع الملاكات التربوية عن مواصلتهم الدوام في مدارسهم، "اثر بشكل سلبي في العملية التعليمية، لوجود خطة دراسية سنوية مقسمة بواقع حصص أسبوعية لكل مادة ومرحلة.

وعلى الرغم من إعلان نقابة المعلمين العراقيين إنهاء الإضراب إلا أن بعض المدارس وخصوصاً في الجنوب لا تزال تواصل إضرابها عن الدوام.

ويأتي الإضراب في اطار الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أسابيع للمطالبة بالإصلاح ووضع حد للفساد المالي والسياسي في البلاد.





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