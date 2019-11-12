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وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ


وزير الخارجيّة يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ
2019/11/12 | 10:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

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