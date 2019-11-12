مراسلنا في البصرة: شركة الموانئ العراقية تعفي جميع البضائع من أجور التخزين خلال ايام التظاهرات

2019/11/12 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الموانئ، اليوم الثلاثاء، اعفاء جميع البضائع من اجور التخزين خلال ايام التظاهرات.

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