العراق يستعرض امام السعودية الحزم الاصلاحية لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/12 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استعرض وزير الخارجية محمد علي الحكيم، هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الحزم الإصلاحية لتلبية مطالب المتظاهرين.

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