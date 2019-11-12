تظاهرات طلابية كبرى في ثلاث محافظات واغلاق بوابة جامعة المثنى

2019/11/12 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انطلقت تظاهرات طلابية، اليوم الثلاثاء، في محافظات المثنى والديوانية وذي قار.

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