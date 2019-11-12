رئاسة الجمهورية العراقية: الإصلاح قرار عراقي بامتياز

2019/11/12 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، أن الإصلاح المنشود في العراق هو قرار عراقي بامتياز، مشددة على أن أي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول....

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