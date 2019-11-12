2019/11/12 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، اليوم الثلاثاء، اﺻﺪارﻫﺎ اي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ او ﺟﻌﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ دواﻣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪة وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ ﺧﻼل المدة الماضية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ ﺧﻼل المدة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).