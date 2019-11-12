بالصور.. توافد طلبة الجامعات والمدارس إلى ساحة ’’الساعة’’ في الديوانية

2019/11/12 | 10:12

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بغداد اليوم- الديوانية

توافد عدد من طلبة جامعة القادسية وطلبة المدارس، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، الى ساحة السا...





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