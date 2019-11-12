الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ صواريخ واعتدة في الانبار

2019/11/12 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، مداهمة مخبأ للصواريخ والاعتدة في الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٢٩ بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للصواريخ والاعتدة في قضاء هيت - ناحية البغدادي بالأنبار".

واضافت، ان "المفارز ضبطت بداخله ٤ صواريخ محلية الصنع و٨ حاويات عتاد ١٢.٥ و٧ بكرات لاسلاك التفجير بالاضافة الى قاعدة راجمة صواريخ واسلاك توصيل تستخدم للتفجير"، لافتة الى ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المخبا والمواد موقعيا دون حدوث أضرار".

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