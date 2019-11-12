النقل: اعفاء اصحاب البضائع من اجور الخزن في ام قصر لهذه الفترة

2019/11/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير النقل، اليوم الاحد، عن اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم لفترة معينة في ميناء ام قصر للفترة من ٢٨ تشرين اول الماضي، ولغاية السابع من تشرين الثاني الحالي.

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