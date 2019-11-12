الصناعة تطلق الرواتب المدخرة لمنتسبي خمس شركات في المناطق المحررة

2019/11/12 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوزؤ اعلـن وزيـر الصناعـة والمعـادن، صالح عبدالله الجبوري، عن أطلاق الرواتب المدخرة لمنتسبي عدد من شركات الوزارة في المناطق المحررة.

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