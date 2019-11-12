هيبت بافي حلبجة - نقض برهان الصديقين لدى إبن سينا

2019/11/12 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة بعد ما أنتقدناه في حلقة سابقة ( نقض مفهوم الماهية لدى إبن سينا ) نود أن ننتقده من خلال مؤلفاته الإشارات والتنبيهات ، والنجاة ، والشفاء ، في أجمل برهان على وجود الإله المفترض والمسمى برهان الصديقين الذي فيه تخطى إبن سينا الإطر الفلسفية المعتادة عليها ، وألتزم بروح الفلسفة الحقة وبما يمكن أن نسميها الخطوات العقلية البحتة دون أن يقارن مابين أوضاع المخلوقات والخالق أو مابين حيثيات الموجودات والوجود .......

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