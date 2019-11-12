مجدداً.. نقابة المعلمين العراقيين تدعو للتظاهرات

2019/11/12 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دعت نقابة #المعلمين المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مركزية في عموم محافظات العراق، يوم غد الأربعاء.وذكرت النقابة في بيان أن «النقابة دعت يوم […]

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