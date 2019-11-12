وزير النقل: اعفاء اصحاب البضائع من اجور الخزن في ام قصر لفترة محددة

2019/11/12 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير النقل، الثلاثاء، عن اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم لفترة معينة في ميناء ام قصر للفترة من ٢٨ تشرين اول الماضي، ولغاية السابع من تشرين الثاني الحالي.

وقال الوزير عبد الله لعيبي، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه تقرر اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم للفترة من ٢٨ /١٠ ولغاية ٢٠١٩/١١/٧ في ميناء أم قصر بسبب الظروف التي مرت بها الموانئ اثناء المظاهرات التي شهدتها المناطق القريبة من الميناء مما سبب تأخير استلام البضائع انفة الذكر .

وبين وزير النقل انه استنادا لنص المادة (٢١١) من القانون المدني العراقي المرقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ تم النظر بعين الاعتبار الى ان تكدس البضائع خلال الفترة المذكورة اعلاه كانت بسبب ظروف خارجة عن الارادة ولايتحملها اصحاب البضائع .

واشار البيان الى ان وزارة النقل تسعى بشكل جاد لتخفيف العبئ عن كاهل المواطن الكريم مؤكدا ان موانئ العراق هي البوابة الاقتصاديه الاولى للعراق واهله الكرام .

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