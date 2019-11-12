هيئة النزاهة ترصد فروقات برواتب تقاعدية تقدر بـ45 مليار دينار

2019/11/12 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة عن رصد فروقات تقدر بـ 45 مليار دينار في الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ووزراء من تلك الحقبة.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة رصدا خلال المدة الماضية، زيادة في الرواتب التقاعدية لاعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ووزراء من تلك الحقبة"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة مشتركة بمكتب رئيس الوزراء تعاملت مع هذا الملف بكل حرفية وسرية بعد سحب الاضابير وتدقيقها، وفعلا تم اكتشاف اخطاء في الرواتب التقاعدية لجميع المشمولين بهذه المرتبات من هذه الشريحة حصرا".

واضاف "اللجنة احصت مجموع الزيادة في المرتبات التقاعدية لهذه الشريحة وقدرت بمبلغ 45 مليار دينار كفروقات، وتم تقديم التقرير بدون اسماء وعلى اساس الرقم التقاعدي وطرح في مجلس الوزراء، ووضعت التوصيات القاضية باسترجاع المبالغ المصروفة وبأثر رجعي على ان يستقطع منهم ما لا يقل عن مليون دينار شهريا وهذا الفرق فقط لهذه الشريحة".

وتابع أن "عمليات جرد جميع ملفات المتقاعدين، صعبة جدا كون اعدادهم تتجاوز المليونين و300 الف".





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