الروژبياني لـ

2019/11/12 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

أعلن النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني، عن تخصيص أكثر من 4200 قطعة أرض ضمن الوجبة الأولى للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال

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