المياحي يتهم جهات بمنع وصول الموظفين والطلاب الى الدوائر والمدارس في واسط

2019/11/12 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، جميع مدراء الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي الى متابعة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس.

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