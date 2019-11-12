محافظ الديوانية يعين مستشاره الإداري قائممقاماً لقضاء الشنافية

2019/11/12 | 10:43

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) أمرا بتعيين مستشاره الإدار...





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