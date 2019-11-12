عبدالمهدي من التعاطف مع المتظاهرين إلى التجاهل

2019/11/12 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق غيّر رئيس الحكومة العراقية #عادل_عبدالمهدي، خطابه من التعاطف مع #المتظاهرين إلى التجاهل التام لهم.وعلى العكس فقد ركز عبدالمهدي في خطابه الأخير على الجوانب الأمنية لحركة […]

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