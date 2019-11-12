انتشار قوة من الرد السريع في محافظة ذي قار لحماية المتظاهرين والمؤسسات الحكومية

2019/11/12 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قوة في محافظة ذي قار لحماية المتظاهرين والمؤسسات الحكومية.

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