غدا.. الاولمبي يستهل مشاركته في بطولة دبي الدولية بمواجهة اوزبكستان

2019/11/12 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام عصر اليوم الثلاثاء المؤتمر الفني والإداري لمباراة منتخبنا الاولمبي امام منتخب اوزبكستان التي ستقام بينهما يوم غد الاربعاء في افتتاح بطولة الإمارات الدولية التي تندرج ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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