نقابة المعلمين في كربلاء تعلن الاعتصام الكامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء

2019/11/12 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء، اليوم الثلاثاء، الاعتصام الكامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وذكرت النقابة في بيان مقتضب، عن” اعلان الاعتصام في جميع مدارس المحافظة اعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

وكانت نقابة المعلمين دعت، الثلاثاء، جميع الأسرة التدريسية لتظاهرة موحدة في جميع المحافظات البلاد يوم غد.

وقالت النقابة في بيان ، انها “تدعو الى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات لمنتسبيها من الملاكات التعليمية والتدريسية والزملاء المشرفين التربويين والاختصاصيين تنطلق من مقرات فروعها في المحافظات الى ساحات التظاهر الساعة العاشرة صباحاً يوم غد الاربعاء”.

وشددت على “ضرورة رفع لافتات تتضمن مطالب الجماهير التي اقرها المجلس المركزي”.

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