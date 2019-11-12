السيد مقتدى الصدر: لن نسكت اذا كانت الانتخابات بإشراف أميركي

2019/11/12 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنه لن يسكت اذا كانت الانتخابات بإشراف أميركي، وفيما هدد بتظاهرات مليونية في حال تدخلت أميركا مرة أخرى.

وشدد السيد مقتدى الصدر على ان الوطن لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين، قائلا في بيان إنه مرة أخرى تثبت أميركا المحتلة بأنها حشرية وتتدخل بشؤون الآخرين، مبيناً أن العراق عراق الشعب وهو من يقرر مصيره وخصوصاً اذا التف الجميع الى ان احتلالها جلب الفاسدين وسلطهم على رقاب الشعب وانها تطالب بعدم حجب الانترنت على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة.

ودعا الصدر اميركا الى عدم التدخل بشؤون فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج الى تدخلات لا منها ولا من غيرها، موضحاً إن التيار الصدري طالب بانتخابات مبكرة لكنه لن يسمح أن يسكت ان كان بأشراف امريكي، ولن يسمح لأمريكا بركوب الموج لتحويل العراق الى سوريا والى ساحة صراع أخرى.

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