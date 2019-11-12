العراق يستعرض تقريره الدوري الشامل لحقوق الانسان في الدورة الـ٣٤ للامم المتحدة

2019/11/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، ان الوزير فاروق أمين الشواني، استعرض تقرير العراق الشامل في مجال حقوق الإنسان، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ34 والتي خصصت لمناقشة تقرير جمهورية العراق .‏

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